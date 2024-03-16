Кремль 15 – 17 марта проводит так называемые "выборы президента" и на оккупированных территориях Украины. Однако Силы сопротивления препятствуют организации псевдоголосования на этих землях.

В Центре национального сопротивления рассказали, что украинские агенты устроили диверсию возле "избирательного участка" в Скадовске. Сообщается, что есть раненые оккупанты.

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Диверсия во время "выборов"

На временно оккупированных территориях 15 марта партизаны в очередной раз помешали проведению фейковых выборов президента России. Около 15:00 рядом с "избирательным участком" на центральной площади Скадовска прогремел взрыв. В этот момент там находились патрульные оккупационных сил – есть раненые.

В результате успешной диверсии движения сопротивления пятеро оккупантов отправились в госпиталь,

– сообщили в Центре сопротивления.

В связи с тем, что оккупационная администрация не способна обеспечить безопасность горожан, коллаборационисты отменили дальнейшее проведение "выборов" в Скадовске. Сейчас псевдоголосование возможно только по месту жительства.

В Центре сопротивления напомнили, что ни один из причастных к организации "выборов" не избежит ответственности.

Что известно о псевдовыборах