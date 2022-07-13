"Склада селитры" больше нет: спутниковый снимок из хранилища боеприпасов в Новой Каховке

Украинские военные продолжают успешно уничтожать склады врага в Новой Каховке. С помощью спутниковых снимков можно увидеть, во что превратился тот самый "склад селитры".

Постройки, которую враг использовал для хранения оружия, больше не существует. Более того, на ее месте теперь можно увидеть огромный кратер.

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Был склад – и нет

Заметим, что фото сделали 12 июля. Если сравнивать со снимками, сделанными несколько дней назад, то можно увидеть, каким по масштабам было сооружение. А видео, которое мы вам покажем дальше, расскажет о том оружии, которое там хранил враг.



Спутниковый снимок уничтоженного вражеского склада в Новой Каховке / Фото Planet

Блогер Макаров из "ДНР" не подумал над тем, что стал сообщником ВСУ. Именно благодаря ему удалось увидеть, что враг помещения склада переоборудовал под хранилище для боеприпасов. Поскольку видео он гордо опубликовал в сети, то вскоре жители Новой Каховки имели возможность насладиться праздничным фейерверком.

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Заметим, что информация о взрыве на складе боеприпасов появилась вечером 11 июля. Тогда спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил о том, что во временно оккупированной Новой Каховке раздались взрывы. Сами же горожане рассказали, что это сдетонировали боекомплекты российских захватчиков.

Фейерверк был праздничным

Соответствующую информацию подтвердил глава Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он отметил, что россияне так старались привезти как можно больше оружия, что благодаря этому удалось сделать зрелищный фейерверк на ночь.

Вскоре местные "власти" решили хоть как-то выкрутиться. Мол, украинские военные попали в склад с селитрой. Это и породило настоящий мем, ведь жители Новой Каховки своими глазами видели детонацию именно боеприпасов.

Заметим, что потери врага только растут. По состоянию на 13 июля ВСУ удалось ликвидировать уже 37 570 врагов. Цифра эта приблизительная, ведь подсчитать потери захватчиков на поле боя просто невозможно.

Кроме того, на балансе "второй армии мира" значительно сократилось количество техники. В металлолом уже превратили 1649 танков, 839 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 109 единиц средств ПВО.

А еще оккупанты обеднели на 217 самолетов, 188 вертолетов, 678 БпЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 судов, 2 704 автомобиля и автоцистерны и 67 единиц спецтехники.

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