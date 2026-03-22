Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Что известно о взрыве в центре Стамбула 22 марта?
По предварительным данным, взрыв мог быть вызван утечкой природного газа. На место обвала 2 домов – соседних между собой одно– и двухэтажного домов – сразу прибыли полиция, пожарные, медики и спасатели AFAD, которые начали поисково-спасательные работы.
Спасатели прибыли на место взрыва в Стамбуле 22 марта / Фото Anadolu Agency
Под завалами оказались по меньшей мере 11 человек. 9 удалось спасти и доставить в больницы. Сообщается, что их состояние не критическое, однако лечение продолжается. В то же время из-за обвала повреждения получили и соседние здания.
Спасательные работы на месте продолжаются, ведь, по данным властей, под завалами могут оставаться еще два человека. Службы работают в усиленном режиме и стараются действовать максимально осторожно, чтобы не навредить тем, кто может быть заблокирован под руинами.
Под завалами могут находиться еще 2 человека / Видео Anadolu Agency
Губернатор Стамбула Давут Гюль вместе с представителями полиции и местных властей прибыл на место происшествия и проконтролировал ход операции. Он отметил, что все службы привлечены к координации, а ситуация находится под постоянным наблюдением.
Причина взрыва окончательно еще не установлена, однако предварительно рассматривается версия утечки газа. По факту инцидента уже начато судебное расследование, к которому привлечены прокуроры. Потребности в эвакуации жителей близлежащих зданий нет.
Кадры с места взрыва в Стамбуле / Фото Anadolu Agency
Министерство здравоохранения Турции сообщает, что пострадавшие получают необходимую помощь в больницах, а медицинские команды продолжают работать как на месте, так и в медучреждениях.
Недавно Турцию всколыхнуло землетрясение
13 марта на севере Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Стихийное бедствие задело несколько городов, но не повлекло разрушений или жертв.
Землетрясение почувствовали жители городов Никсара, Самсуна, Амасьи, Сиваса и Орду, расположенных на берегу Черного моря. В качестве меры предосторожности власти Токата приостановили обучение на один день по всей провинции.