Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Что известно о взрыве в центре Стамбула 22 марта?

По предварительным данным, взрыв мог быть вызван утечкой природного газа. На место обвала 2 домов – соседних между собой одно– и двухэтажного домов – сразу прибыли полиция, пожарные, медики и спасатели AFAD, которые начали поисково-спасательные работы.



Спасатели прибыли на место взрыва в Стамбуле 22 марта / Фото Anadolu Agency

Под завалами оказались по меньшей мере 11 человек. 9 удалось спасти и доставить в больницы. Сообщается, что их состояние не критическое, однако лечение продолжается. В то же время из-за обвала повреждения получили и соседние здания.

Спасательные работы на месте продолжаются, ведь, по данным властей, под завалами могут оставаться еще два человека. Службы работают в усиленном режиме и стараются действовать максимально осторожно, чтобы не навредить тем, кто может быть заблокирован под руинами.

Под завалами могут находиться еще 2 человека / Видео Anadolu Agency

İstanbul Fatih'te doğal gaz patlaması sonucu meydana gelen göçükten çıkarılan 7 kişi hastaneye sevk edildi



️ Patlama sonucu yan yana bulunan biri 2, diğeri tek katlı olmak üzere 2 evde göçük meydana geldi



️ Enkaz altında kalan 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.. pic.twitter.com/xBRvOx0jfx - Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) 22 марта, 2026

Губернатор Стамбула Давут Гюль вместе с представителями полиции и местных властей прибыл на место происшествия и проконтролировал ход операции. Он отметил, что все службы привлечены к координации, а ситуация находится под постоянным наблюдением.

Причина взрыва окончательно еще не установлена, однако предварительно рассматривается версия утечки газа. По факту инцидента уже начато судебное расследование, к которому привлечены прокуроры. Потребности в эвакуации жителей близлежащих зданий нет.

Кадры с места взрыва в Стамбуле / Фото Anadolu Agency

Министерство здравоохранения Турции сообщает, что пострадавшие получают необходимую помощь в больницах, а медицинские команды продолжают работать как на месте, так и в медучреждениях.

