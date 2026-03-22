Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Що відомо про вибух у центрі Стамбула 22 березня?

За попередніми даними, вибух міг бути спричинений витоком природного газу. На місце обвалу 2 будинків – сусідніх між собою одно– і двоповерхового будинків – одразу прибули поліція, пожежники, медики та рятувальники AFAD, які почали пошуково-рятувальні роботи.



Рятувальники прибули на місце вибуху у Стамбулі 22 березня / Фото Anadolu Agency

Під завалами опинилися щонайменше 11 людей. 9 вдалося врятувати та доправити до лікарень. Повідомляється, що їхній стан не критичний, однак лікування триває. Водночас через обвал пошкоджень зазнали й сусідні будівлі.

Рятувальні роботи на місці продовжуються, адже, за даними влади, під завалами можуть залишатися ще двоє людей. Служби працюють у посиленому режимі та намагаються діяти максимально обережно, щоб не нашкодити тим, хто може бути заблокований під руїнами.

Під завалами можуть перебувати ще 2 людини / Відео Anadolu Agency

İstanbul Fatih'te doğal gaz patlaması sonucu meydana gelen göçükten çıkarılan 7 kişi hastaneye sevk edildi



️ Patlama sonucu yan yana bulunan biri 2, diğeri tek katlı olmak üzere 2 evde göçük meydana geldi



️ Enkaz altında kalan 1 kişiyi arama çalışması sürüyor… pic.twitter.com/xBRvOx0jfx — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 22, 2026

Губернатор Стамбула Давут Гюль разом із представниками поліції та місцевої влади прибув на місце події та проконтролював перебіг операції. Він зазначив, що всі служби залучені до координації, а ситуація перебуває під постійним наглядом.

Причину вибуху остаточно ще не встановлено, однак попередньо розглядається версія витоку газу. За фактом інциденту вже розпочато судове розслідування, до якого залучені прокурори. Потреби в евакуації жителів довколишніх будівель немає.

Кадри з місця вибуху у Стамбулі / Фото Anadolu Agency

Міністерство охорони здоров'я Туреччини повідомляє, що постраждалі отримують необхідну допомогу в лікарнях, а медичні команди продовжують працювати як на місці, так і в медзакладах.

