Там жили российские оккупанты: в Сватово произошел "хлопок" на автовокзале

Свежий "хлопок" подвезли к временно оккупированному Сватовому. Взрыв произошел на автовокзале, в котором расположились российские военные.

Контрнаступление ВСУ идет полным ходом. И хотя наши военные еще не освободили Сватово в Луганской области, там и без них случилось немало беды у врага.

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Оккупанты на автовокзале взлетели на воздух

Глава ОВА Сергей Гайдай поделился в сети красноречивым фото. На нем можно увидеть автовокзал в Сватово. Вернее то, что от постройки осталось. К слову, не только от нее, но и от оккупантов.

А все потому, что помещение использовали русские военные. Они автовокзал обжили. Теперь же нет ни постройки, ни врагов. Как отметил Гайдай, остались разве "двухсотые" и "трехсотые". Сразу же оговоримся, что неизвестно, что стало причиной взрыва. По всей вероятности, оккупанты снова решили покурить у боекомплекта.



В Сватовом в воздух взлетел автовокзал, где жили оккупанты / Фото с фейсбука Сергея Гайдая

Российские военные стягивают технику к админграницам

Ранее Гайдай рассказал, что российские военные готовятся к началу контрнаступления ВСУ. Они уже начали подтягивать технику практически во все населенные пункты, расположенные вблизи административных границ области. Речь идет о Троицком, том же Сватове, Рубежном и Попасной.

Не обошлось также и без укрепления оборонительных сооружений. Как отмечает Гайдай, безумные потери врага во время контрнаступления на Харьковщине заставили оккупантов серьезнее подойти к вопросу защиты. Накануне глава ОВА уже отмечал то, что быстро освободить Луганщину не удастся. А все потому, что в Сватовом и Троицком российские военные зарываются.

Охота на "пушечное мясо" продолжается

Принудительная мобилизация также продолжается. Мужчин забирают с улиц Луганска, Сорокиного, Довжанска, Ровеньок, Антрацита, Хрустального и других городов. Ранее журналист Денис Казанский рассказал, что мужчин гонят из областного центра на фронт. Их буквально насильно заталкивают в автобусы, устраивая некую облаву.

Любопытно, что в городе работают целые команды. Их уже между собой называют "грибниками". Они не просто ходят по городу и вручают повестки. Их задача – посадить в транспортное средство, а затем отправить на верную смерть как можно больше мужчин.

Достойно внимания – Гайдай рассказал, что нужно готовиться к освобождению Луганщины: смотрите видео