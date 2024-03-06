В Туве произошел мощный взрыв на ТЭЦ: много пострадавших
В Туве 6 марта произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. И произошло это на Шагонарской ТЭЦ. В результате этого несколько десятков человек пострадали.
Сначала по местным сетям распространялась информация о том, что над Шагонарской ТЭЦ поднялся черный дым. Позже сообщали о том, что этому предшествовал взрыв.
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Количество пострадавших резко возросло
Глава Тувы Владислав Ховалиг в своем телеграме сообщил информацию о произошедшем. Он заявлял, что выясняют причины чрезвычайного происшествия на Шагонарской ТЭЦ. Также писал, что погибших нет, но 10 человек пострадали, и что их госпитализировали.
Над Шагонарской ТЭЦ поднимался густой черный дым: смотрите видео
На месте работают оперативные службы, сооружение окружили. Выезжаю в Шагонар. Создаем оперативный штаб. Куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, регионального Минохраны, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Мобилизуем аварийные бригады для устранения последствий,
– отметил он.
Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 16. А по состоянию на 6 утра по Киеву российские СМИ пишут, что уже 18 человек пострадали. Причем шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Параллельно по сети распространяется информация и о 20 пострадавших, но проверить ее правдивость не удается. Известно, что у большинства отравление угарным газом, а также ожоги. Также пишут, что еще могут быть люди под завалами.
На Шагонарской ТЭЦ ликвидируют последствия взрыва: смотрите видео
Как сообщил потом глава Тувы, на месте продолжают работать все службы. По состоянию на 6 утра по Киеву ведутся поиски еще трех сотрудников Шагонарской ТЭЦ под завалами.
На Шагонарской ТЭЦ произошел мощный взрыв / Фото из местных телеграм-каналов
Позже представители местной власти пообещали, что в Шагонаре возобновят подачу тепла 6 марта.
Накануне дроны атаковали нефтебазу
- 5 марта в Белгородской области прогремели взрывы. Стало известно, что дроны атаковали нефтебазу, в результате чего вспыхнул пожар.
- По имеющейся информации, под атаку попала нефтебаза в селе Долгое Белгородской области. Информацию об этом подтвердили российские СМИ.
- Губернатор региона Гладков писал, что взрыв прогремел в Губкинском городском округе. Он подтвердил, что пожар вспыхнул на инфраструктурном объекте.
- На место прилета приехали оперативные и аварийные службы, чтобы выполнять свою работу. Туда также направили пожарный поезд. Представители местной власти уверяли, что якобы обошлось без пострадавших.