Авиабомба "сошла" на центр Белгорода: россияне нашли повод для радости
В сети россияне цинично радовались, что их истребитель будет атаковать территорию Украины ФАБ-1500. И хотя бомба сорвалась и упала в Белгороде, кремлевская пропаганда все равно нашла повод для радости.
Вечером 20 апреля оккупанты собирались атаковать Харьковскую область управляемой авиабомбой весом в 1 500 килограммов, однако боеприпас сорвался и упал на территории России. Мощный взрыв всколыхнул Белгород, а посреди улицы образовалась огромная воронка, сообщает 24 Канал.
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Как россияне цинично радуются авиабомбам
Кремлевские пропагандисты незадолго до взрыва в Белгороде заявляли, что собираются атаковать территорию Украины. Россияне цинично радовались, что "давно не атаковали этот регион", а у украинцев теперь будет "громко".
Сами оккупанты и сообщили, что истребители несли авиабомбы типа ФАБ-1500.
Оккупанты цинично радовались, что будут атаковать Украину / Скриншот из соцсетей
Что известно о ФАБ-1500ФАБ-1500 – это 1500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой. Масса взрывной части вместе с боевой составляет 1 200 кг. Была разработана во времена СССР. В настоящее время ее в основном используют российские военные.
Однако бомба не долетела до цели, а сорвалась с креплений истребителя оккупантов и упала на территории Белгорода. Мощный взрыв на улице Ватутина слышал почти весь город.
Однако и в этом случае оккупанты нашли повод для радости. Вражеское минобороны впоследствии призналось, что бомба действительно упала с российского истребителя. О "самосбросе" ФАБ сразу начали писать и кремлевские прихвостни.
Оккупанты признались, что на Белгород упала российская бомба / Скриншот из соцсетей
Так, один из пропагандистов цинично заявил, что гордится действиями минобороны России Якобы их смелость признаться в том, что авиабомба сорвалась с креплений российского истребителя – признак "здоровья в нездоровой атмосфере".
Кремлевский пропагандист "гордится" минобороны России / Скриншот из соцсетей
Блогер и журналист Денис Казанский заявил, что "внештатное схождение авиационного боеприпаса" было так легко признано, поскольку в Белгороде не было погибших.
"А если бы попало в многоэтажку, как в Днепре, то сейчас заказные Z-блогеры писали бы посты с рассказами о том, как Белгород разбомбил украинский самолет, и требовали геноцида украинцев", – подчеркнул он.
В Белгороде с самолета "сошла" авиабомба: что известно
- В четверг вечером, 20 апреля, в сети начала распространяться информация, что в Белгороде раздался мощный взрыв, а посреди города образовалась огромная 20-метровая воронка.
- Взрыв был такой силы, что один из автомобилей забросило на крышу многоэтажки. От взрывной волны асфальт буквально вывернуло наизнанку, в домах поблизости вылетели окна.
- По предварительным данным, пострадали две женщины. Они получили травмы разной степени тяжести.