В оккупированном Бердянске взорвали одну из организаторов "выборов": она уже не поможет врагам
Источник:Виктория Галицина
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром 6 марта прогремел взрыв. Оказалось, что в городе взорвали одну из организаторов российских псевдовыборов.
Инцидент произошел в микрорайоне Колония временно оккупированного Бердянска. По словам начальницы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной, взорвали сторонницу оккупантов на улице Герцена, 117.
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Что случилось в Бердянске
Ориентировочно в микрорайоне Колония сегодня (6 марта – 24 Канал) прогремел взрыв. По имеющейся информации ликвидирована одна из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске,
– написала Виктория Галицына.
Она объяснила, что российские захватчики подтвердили предварительную версию взрыва – во временно оккупированном Бердянске взорвали машину их пособницы, которая была членом избирательной комиссии "с правом решающего голоса".
Пропагандисты даже опубликовали кадры последствий и отметили – взрыв прогремел тогда, когда сторонница оккупантов села в свою машину.
"Инцидент произошел на улице Герцена, 117... Сработало взрывное устройство. От полученных травм она умерла в больнице", – написала начальница Бердянской городской военной администрации.
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Впоследствии Виктория Галицина рассказала, что в Бердянске ликвидировали пособницу оккупантов Елену Валерьевну Ильину, которая организовывала так называемые "выборы" Путина во временно оккупированном городе.
Кстати, ее сын – Никита Самойленко – был уборщиком, однако после оккупации получил "должность" в администрации "оккупантов".
"В начале оккупации активно поддерживал россиян, отличился публичными выступлениями и стал широко известным", – отметила украинская чиновница.
Ликвидированная пособница оккупантов со своим сыном / Фото из телеграм-канала Виктории Галициной
Что известно о квазивыборах России на оккупированных территориях Украины
- Россия решила проводить выборы Владимира Путина и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, оккупанты уже провели первую волну так называемых "досрочных выборов президента", а вторая стартует 15 марта. Выборы в России запланированы на 15 – 17 марта.
- Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказывал в конце февраля, что россияне заставляют украинцев голосовать на так называемых выборах очень традиционными для них методами. В частности, оккупанты и раньше собирали голоса "за Путина" на камеру, однако теперь делают это в сопровождении военных с оружием.
- Виктория Галицина объяснила, что оккупанты накануне "выборов" и после взрыва уже будут увеличивать количество силовиков. Поэтому она призвала бердянцев быть осмотрительными и осторожными. В частности, избегать большого скопления людей, представителей "избирательных" комиссий и самих участков, ведь россияне могут прибегать к провокациям.