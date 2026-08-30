Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, а также корреспонденты hromadske с места событий.

Каковы подробности взрыва в селе Мила?

По словам пресс-секретаря ГСЧС, на данный момент официально подтверждено 27 погибших. Еще 10 фрагментов тел пока не удалось идентифицировать, поэтому окончательное число жертв будет установлено после проведения экспертиз.

Больше всего в результате атаки пострадал пансионат для пожилых людей – по меньшей мере 27 его обитателей погибли. Всего в результате удара и последующей детонации боеприпасов повреждено около 130 домов.

Последствия взрывов в Милой: смотрите видео полиции

Четверо человек числятся пропавшими без вести, более 40 – пострадали. Среди погибших – голова Дмитровской общины Тарас Дидич, который одним из первых прибыл на место трагедии, чтобы помочь людям.

Спасатели и полицейские за ночь эвакуировали около 400 человек. К ликвидации последствий привлекли ГСЧС из других регионов, однако работы затрудняют повторные российские атаки.

"Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения", – заявил президент Зеленский. СБУ проводит расследование по двум статьям Уголовного кодекса – о преступлении агрессии и халатном отношении к военной службе.