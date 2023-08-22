Утренний взрыв в Кривом Роге и ночной "хлопок" в Москве: хронология 545 дня войны

Сопротивление украинского народа российской агрессии продолжается, с полномасштабного вторжения войск России прошло 545 дней. Силы обороны дают отпор врагу и ведут наступление на двух направлениях фронта.

О главных новостях на 22 августа, событиях на международной арене и борьбе украинцев против агрессора пишет 24 Канал.

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В Московской области ночью 22 августа снова раздавались громкие взрывы. Оккупанты жаловались, что город снова будто бы "атакуют беспилотники". В результате атаки на российскую столицу есть также повреждения в одном из многоэтажных домов. Главные московские аэропорты, в частности "Внуково" и "Домодедово", снова закрыли из-за угрозы "неизвестных летательных аппаратов".

06:19 Генштаб ВСУ опубликовал утреннее сведение о ситуации на поле боя, главное из него:

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В Кривом Роге во время тревоги раздался взрыв, исчезли вода и свет, из-за отсутствия напряжения перестал работать скоростной трамвай. Работают ремонтники, в город понемногу возвращается электричество.Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема будет готова к зимнему сезону 2023 – 2024 годов. В случае экстренных ситуаций произойдет оперативное реагирование. Сейчас все готово к нормальному зимнему сезону. Если будут отключения света, то они станут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер.В Воздушных силах сообщили, что не будут наносить удары вглубь России. "На каждую номенклатуру вооружения, которую мы получаем, мы берем на себя обязательство, что не будем бить по территории России", – сказал Юрий Игнат.Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас там 2 надводных и 1 подводный ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" может достигать 20, а общее количество состава корабельной группировки – 11 единиц.