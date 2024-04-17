Взрыв прогремел в Кривом Роге: в области угроза баллистики
17 апреля 2024, 10:37Читати новину українською
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, на этот раз под ударом оказался Кривой Рог.
Утром 17 апреля в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим объявляли угрозу обстрела баллистическим вооружением с юга.
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Вероятно, взрыв был возле города
Местные телеграмм-каналы Кривого Рога отмечают, что, вероятно, взрыв произошел рядом с городом. В то же время там призывают не обнародовать никаких деталей до появления официальной информации.
Пока никаких деталей неизвестно. Местные власти не комментировали взрывы.
В то же время до объявления об отбое угрозы лучше находиться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.
Враг атаковал Днепровский район
- Враг запустил беспилотник по Днепровскому району утром 10 апреля. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
- Он уточнил, что защитники неба уничтожили вражеский БпЛА. Россия постоянно кроет огнем прифронтовые территории. В частности, враг пытается атаковать с воздуха беспилотными летательными аппаратами и ракетами. На страже нашего спокойствия стоят силы противовоздушной обороны.
- Также о сбивании вражеской цели отчиталось воздушное командование "Восток". Там указали время вражеской атаки. Известно, что враг пытался атаковать около 10 утра.