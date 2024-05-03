Россияне ударили по Кропивницкому району: есть повреждения инфраструктуры и раненый

Россияне 3 мая нанесли удар по Кировоградской области. Глава военной администрации рассказал о последствиях.

По словам Андрея Райковича, к сожалению, известно о поражении инфраструктуры в Кропивницком районе. Также есть раненый мужчина.

Смотрите также Дорогие, эффективные и испытанные Украиной: как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо

Удар по району

Андрей Райкович сообщил, что в результате ракетной атаки в Кропивницком районе поражены инфраструктурные объекты и частные дома.

Серьезное ранение получил мужчина 1952 года рождения. Он госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь. Все соответствующие службы работают на месте происшествия,

– сообщил председатель ОВА.

Последний раз воздушную тревогу в Кировоградской области объявляли в 17:46. Она длилась менее часа – до 18:20.

Ракетные атаки на Украину