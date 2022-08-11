Дрожали все окна: мэр рассказал детали мощного взрыва в Мелитополе

Украинские военные наносят удары по позициям оккупантов в захваченном Мелитополе. Вечером 10 августа в центре города прогремел мощный взрыв.

ВСУ атаковали вражеское логово в оккупированном Мелитополе

Подробности мощного взрыва рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, вечерний взрыв прогремел в центре Мелитополя рядом с бывшим заводом, расположенным на улице Интеркультурной.

Кстати Партизаны в Мелитополе открыли охоту на организаторов псевдореферендума, — мэр

Как отметил Иван Федоров, взрыв произошел рядом с тем место, где в последние недели расположена псевдоорганизация оккупантов "мрео".

Этот взрыв был очень хорошо слышен в центральных районах всего города, дрожали все окна,

– рассказал мелитопольский мэр.

Иван Федоров отметил, что пока нет подтверждения, что именно взорвалось. Кроме того, нет подтверждения по количеству жертв.

"Но точно понимаем, что там было сконцентрировано вражеское логово с его псевдоструктурами", – резюмировал он.

Какая ситуация в оккупированном Мелитополе

Украинские силы обороны регулярно наносят удары по складам и позициям россиян в захваченном Мелитополе. В частности, вечером 10 августа Иван Федоров информировал, что в городе четвёртый вечер подряд раздаются взрывы.

Кроме того, еще горячее для оккупантов было 9 августа в Кирилловке, что под Мелитополем: там раздались два взрыва. Еще одна адская ночь для врагов в Мелитополе произошла 8 августа, в результате которой были ранены и убиты оккупанты.

Иван Федоров подтверждал информацию об атаке по оккупантам. Наши защитники ликвидировали сотню российских захватчиков, находившихся во временно обустроенных казармах. Кроме того, россияне понесли серьезные потери в технике.

Важно – на блокпостах у Мелитополя в очереди на эвакуацию скончались люди: смотрите видео