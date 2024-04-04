Маленький смелый герой: в Белой Церкви второклассник спас себя и собаку во время взрыва

В Белой Церкви 30 марта прогремел взрыв в многоэтажке, во время которого погибли два человека. Один мальчик, который был один в квартире, поразил своей смелостью – он не только не растерялся в чрезвычайной ситуации, но и сделал все для спасения себя и домашнего любимца.

О смелом поступке второклассника рассказали на странице лицея "Первая Белоцерковская гимназия", где учится мальчик. К слову, что стало причиной взрыва в многоэтажке в Белой Церкви, пока неизвестно.

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Мальчик не растерялся и действовал очень быстро

Когда в соседней квартире прогремел взрыв, ученик второго класса Александр Изиев был один дома. Во время чрезвычайной ситуации мальчик не растерялся, а начал действовать, как его учили. Оказавшись в заблокированной квартире, Александр принял быстрые и правильные решения: переместиться в другую комнату, намочить водой полотенца, запереться, закрыть все щели дверей, чтобы дым туда не шел, одеться в теплую одежду, открыть окно, откуда можно позвать на помощь.

Пожарные заметили маленького смельчака и впоследствии вывели его из поврежденной многоэтажки. Стоит отметить, что Александр позаботился не только о себе, но и о четвероногом члене семьи – собаку. Благодаря оперативным и смелым действиям, мальчик с собакой смогли спастись.

Сейчас мы живем во время, когда каждому надо уметь быстро оказать помощь как себе, так и другому, оперативно, в случае опасности среагировать и принять правильное решение спасения. Иногда взрослым надо поучиться у детей сообразительности и умению правильно поступить в опасной ситуации. Поступок Александра еще раз говорит о его смелости, сообразительность и умение быстро действовать, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своего четвероногого друга. Сашуня, ты молодец!

– говорится в заметке на странице лицея.



Александр Изиев спас не только себя, но и собаку / Фото Алла Лисничук

Взрыв в Белой Церкви: что известно