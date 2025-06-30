Днем в понедельник, 30 июня, в Москве прогремел взрыв. Пожар охватил здание гостиницы "Перово Плаза".

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Там уже назвали вероятную причину инцидента.

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Что известно о пожаре в Москве

По предварительной информации, на улице Плеханова российской столицы произошел взрыв дизельного котла отопления, находившегося в контейнере. Огонь перекинулся на здание гостиницы "Перово Плаза".

Момент взрыва в Москве 30 июня: смотрите видео

Вскоре экстренные службы смогли ликвидировать открытое горение площадью 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Пожар в гостинице "Перово Плаза": смотрите видео

Напомним, в России снова бушуют лесные пожары – больше всего от них страдает Забайкалье. Именно из-за возгорания травы, по версии властей, на территории воинской части в Большой Туре началась детонация боеприпасов. "Российские чиновники явно не имеют мотивации бороться с пожарами, ведь главное, чего от них требует Кремль – тратить большинство финансовых и организационных ресурсов на войну против Украины", – подчеркивают в ЦПИ.