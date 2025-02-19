Теракт на парковке в Николаеве: 4 лицам, которые работали по заказу ФСБ, вручили подозрение

В субботу, 14 февраля, в Николаеве произошел взрыв, в результате которого погибли трое военнослужащих. Правоохранители нашли лиц, которые, вероятно, были причастны к теракту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора. Добавим, что в результате взрыва погибли служащие Центра противоминной деятельности.

Смотрите также Взрыв в заведении питания в Николаеве: что известно о погибших военнослужащих

Что известно о теракте в Николаеве

В прокуратуре рассказали, что четверо жителей Полтавщины были завербованы врагом через телеграмм-каналы с быстрым "заработком". Согласно инструкциям кураторов из ФСБ они изготовили самодельное взрывное устройство, спрятали его в рюкзак и передали 42-летней женщине – также жительнице Полтавщины.

Женщина соблазнилась возможностью заработать "легких денег" и согласилась выполнить поручение. Однако она не подозревала, что переносит взрывчатку.

Женщина прибыла в Николаев, чтобы передать якобы "сумку с деньгами" местному жителю. Вблизи парковки возле кафе, где находилась группа военных, она получила звонок. После него прогремел взрыв – спецслужбы рф дистанционно активировали СВП,

– рассказали в прокуратуре.

В результате теракта женщина и трое военнослужащих погибли, еще семь человек получили ранения.

Подозреваемых задержали по месту жительства. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с ФСБ и компоненты для изготовления взрывчатки. Мужчинам сообщили о подозрении в совершении террористического акта по предварительному сговору, повлекшего гибель людей. Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет заключения.