Могла быть диверсия, – в Турции назвали версию взрыва в порту Дериндже, где грузили зерно

8 августа 2023, 10:03
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Источник:

CNN TÜRK

В турецком порту Дериндже, расположенном в северной части страны, 7 августа прогремел мощный взрыв, когда там отгружали судно с зерном. Глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал одной из вероятных причин взрыва называет диверсию.

Он также объяснил, насколько реалистична такая версия. К сожалению, тогда в результате взрыва пострадали люди. Звук был таким, словно началось землетрясение.

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Какая может быть причина взрыва в турецком порту

Ахмет Гюльдал объяснил, что взрыв прогремел в портовой зоне, в которую не прошедшие проверку на безопасность не могут войти.

Будь то государственный служащий, работник или собственник предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии – 24 Канал) рассматривается как более слабая,
– заявил глава Турецкого зернового совета.

Он также добавил, что они уже проверили все камеры слежения в порту. По его словам, точную причину взрыва назовут только после завершения расследования.

Обратите внимание! Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отмечал, что к инциденту может быть причастна Россия. По его словам, произошедшие в порту события "очень странные". Юсов заметил, что взрыв элеватора произошел в преддверии возможного визита путинского диктатора в Турцию.

Что известно о взрыве в турецком порту

  • 7 августа в турецком крупном коммерческом порту Дериндже, расположенном в провинции Коджаэли на северо-западе страны, раздался мощный взрыв. Он случился на элеваторе компании Turkish Grain Board, когда разгружали судно с зерном.
  • Тогда издание TRT Huber сообщало о 12 пострадавших. Из них трое – были в тяжелом состоянии. Очевидцы сообщали, что взрыв был такой, что его слышали по меньшей мере в Керфеге и Карамюрселе.
  • Губернатор Коджаэли Седдар Явуз объяснил, что взрыв могло вызвать сжатие пшеничной пыли.
Автор: Діана Квасневська