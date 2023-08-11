Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел не на "складе пиротехники": свежие спутниковые фото
Источник:Марк Крутов
В Сергиевом Посаде 9 августа раздался громкий взрыв. Журналисты предположили, что "хлопок" произошел не на складе пиротехнической компании, а в соседнем здании.
Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Марк Крутов. Он изучил спутниковые снимки и геолокацию места взрыва.
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Взрыв мог произойти не на "складе пиротехники"
По словам Крутова, взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел не в здании, где находился склад пиротехнической компании "Пиро-Росс", как утверждали российские правоохранительные органы, а по соседству.
На спутниковых снимках видно, что здание, в котором был склад – целое. В свою очередь, воронка от взрыва расположена рядом, где стояло другое здание. Информации о том, что было в ней, на Wikimapia нет. В то же время журналист не исключает вероятности того, что это здание тоже арендовала компания "Пиро-Росс".
Директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева после "хлопка" задержали. В апреле 2023 года компанию сочли банкротом, после чего вместо Чанкаева назначили конкурсного руководителя. До допроса директор "Пиро-Росс" также утверждал, что взрыв произошел на соседнем складе, где хранились металлические трубы.
Задержавшие Чанкаева следователи провели обыск. На видео, которым Следственный комитет сопровождал новость о задержании должностного лица, они заглядывали в коробки в полуразрушенном помещении. Те выглядели целыми, несмотря на то, что в результате взрыва сильные разрушения были даже в соседнем цехе.
Смотрите спутниковые снимки места происшествия
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Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: коротко
- Жители столичного региона страны-террориста 9 августа слышали мощный взрыв, после которого в небе появился огромный столб дыма, напоминающий гриб. Взрывная волна вышибала окна в домах, расположенных возле Загорского оптико-механического предприятия.
- Загорский оптико-механический завод входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех", ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения России.
- Из открытых источников известно, что на заводе производили оптические прицелы, тепловизоры на импортных матрицах, головки самонаведения ракет, бинокли и приборы ночного видения.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заметил, что это вполне закономерный процесс. Россия не способна полностью уберечься от таких событий, а они будут происходить все чаще.