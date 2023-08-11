Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел не на "складе пиротехники": свежие спутниковые фото

В Сергиевом Посаде 9 августа раздался громкий взрыв. Журналисты предположили, что "хлопок" произошел не на складе пиротехнической компании, а в соседнем здании.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Марк Крутов. Он изучил спутниковые снимки и геолокацию места взрыва.

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Взрыв мог произойти не на "складе пиротехники"

По словам Крутова, взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел не в здании, где находился склад пиротехнической компании "Пиро-Росс", как утверждали российские правоохранительные органы, а по соседству.

На спутниковых снимках видно, что здание, в котором был склад – целое. В свою очередь, воронка от взрыва расположена рядом, где стояло другое здание. Информации о том, что было в ней, на Wikimapia нет. В то же время журналист не исключает вероятности того, что это здание тоже арендовала компания "Пиро-Росс".

Директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева после "хлопка" задержали. В апреле 2023 года компанию сочли банкротом, после чего вместо Чанкаева назначили конкурсного руководителя. До допроса директор "Пиро-Росс" также утверждал, что взрыв произошел на соседнем складе, где хранились металлические трубы.

Задержавшие Чанкаева следователи провели обыск. На видео, которым Следственный комитет сопровождал новость о задержании должностного лица, они заглядывали в коробки в полуразрушенном помещении. Те выглядели целыми, несмотря на то, что в результате взрыва сильные разрушения были даже в соседнем цехе.

Смотрите спутниковые снимки места происшествия

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