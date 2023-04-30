После "хлопка" на нефтебазе в Крыму российские военные начали убегать в отпуска, – Генштаб

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму горела нефтебаза из-за цветения "хлопка". Впоследствии в командовании украинской армии прокомментировали это.

В субботу, 29 апреля, в захваченном врагом Севастополе было неспокойно. В результате масштабного пожара было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей вместимостью около 40 тысяч тонн. Об этом еще в тот же день говорили в ГУР, а 30 апреля – подтвердили в Генштабе.

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Вражеские бойцы убегают в отпуска

Отметим, что "хлопок" наведывался именно в нефтебазу вблизи Казачьей бухты. В командовании ВСУ констатировали, что в связи с этим городом начали распространяться панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность "собственных" стратегических объектов.

В свою очередь, чувствуя начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России,

– говорится также в сообщении.

В то же время, важно знать, что эта нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота враждебного государства. Именно эти суда наносили ракетные удары по мирным городам Украины и, в частности, гражданским объектам.

В оккупантов – истерика

Важно, что после этого "хлопка" на так называемом Керченском мосту, соединяющем территорию незаконно оккупированного Крыма с Россией, образовалась длинная пробка. Собственно, россияне, очевидно, в предвкушении беды начали бежать с захваченного полуострова.

Вместе с тем лидер террористов Игорь Гиркин устроил настоящую истерику из-за этого пожара. Что интересно, он решил назвать президента враждебного государства Владимира Путина "лунтиком".

Также в Главном управлении разведки констатировали, что этот "хлопок" – это "Божья кара" захватчикам за террористический удар по многоэтажке в Умани накануне.

В Вооруженных Силах отметили, что, по имеющейся информации, в результате этого пожара на нефтебазе в Севастополе