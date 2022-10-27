Масштабный взрыв в оккупированном Шахтерске: что удалось уничтожить ВСУ – яркие кадры

В оккупированном Шахтерске поздно вечером 26 октября вспыхнул крупный пожар. Оказалось, что на одной из основных логистических веток врага произошел "хлопок".

Сразу после взрывов сообщалось, что в Шахтерске горит нефтебаза в железнодорожном районе. Оказалось, что на станции в Шахтерске сгорели российские цистерны с топливом для военной техники.

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У оккупантов сгорели цистерны с топливом

Кадры после ночного "хлопка" опубликовал активист Сергей Стерненко. На месте "хлопка" уже побывали российские пропагандисты и убедились в "надежности" ПВО в Шахтерске, которую так нахваливали в Кремле.

Последствия вечернего "хлопка" в Шахтерске: видео

Управление стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ сообщает, что оккупированный Шахтерск считался едва ли не самым защищенным местом оккупантов в Донецкой области. Город был основной логистической ветвью у оккупантов.

С 2014 года в Шахтерске стояли ЗРК "Тор", "Тор 2", "Панцири" и т.д. Как подчеркнули в СтратКом, даже в оккупированном Донецке такой ПВО не было и нет.

Кроме того, о последствиях "хлопка" сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что сгорели 12 железнодорожных цистерн с топливом, а также грузовые вагоны, в которых перевозили что-либо на нужды фронта.

В Шахтерске произошел "хлопок": видео

Российские пропагандисты попытались для внутреннего потребителя продемонстрировать картинку, мол, взрывы в Шахтерске были незначительны. Разведывательное сообщество InformNapalm поймало пропагандистов на лжи.

В частности, ручные СМИ Кремля опубликовали видео с такого ракурса, что разрушений после "хлопка" вроде бы нет. Однако пропагандисты скрыли другие кадры, свидетельствующие, что в Шахтерске произошел серьезный взрыв.

Пропагандисты цинично заявляют, что на железнодорожной станции несколько часов был пожар, где размещалось 15 цистерн с топливом вроде бы для гражданских. Российские СМИ через несколько часов смогли увидеть "след" американских систем HIMARS.

Россия несет бешеные потери в Донецкой области

Оккупанты сосредоточились на том, чтобы полностью оккупировать Донецкую область. В последнее время Россия не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг пытается захватить город Бахмут, имеющий стратегическое значение. Сейчас украинские военные контролируют Бахмут, под которым Россия несет невероятные потери.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил , что на Бахмутском направлении с российской стороны в настоящее время насчитывается около 8 тысяч погибших оккупантов.

По состоянию на 27 октября в Украине уже ликвидировано 69 220 захватчиков. Только за сутки 26 октября наши воины уничтожили 320 захватчиков .

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