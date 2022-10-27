Відразу після вибухів повідомлялося, що в Шахтарську горить нафтобаза в залізничному районі. Виявилося, що на станції у Шахтарську згорілі російські цистерни з паливом для військової техніки.

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В окупантів згоріли цистерни з паливом

Кадри після нічної "бавовни" опублікував активіст Сергій Стерненко. На місці "бавовни" вже побували російські пропагандисти та пересвідчилися у "надійності" ППО в Шахтарську, яку так нахвалювали в Кремлі.

Наслідки вечірньої "бавовни" в Шахтарську: відео

Управління стратегічних комунікацій (СтратКом) ЗСУ повідомляє, що окупований Шахтарськ вважався ледь не найзахищенішим місцем окупантів на Донеччині. Місто було основною логістичною гілкою в окупантів.

З 2014 року в Шахтарську стояли ЗРК "Тор", "Тор 2", "Панцирі" тощо. Як підкреслили в СтратКом, навіть в окупованому Донецьку такого ППО не було і немає.

Крім того, про наслідки "бавовни" повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що згоріли 12 залізничних цистерн з паливом, а також вантажні вагони, в яких перевозили щось на потреби фронту.

У Шахтарську сталася "бавовна": відео

Російські пропагандисти спробували для внутрішнього споживача продемонструвати картинку, мовляв, вибухи в Шахтарську були незначні. Розвідувальна спільнота InformNapalm спіймала пропагандистів на брехні.

Зокрема, ручні ЗМІ Кремля опублікували відео з такого ракурсу, що руйнувань після "бавовни" начебто немає. Однак пропагандисти приховали інші кадри, які свідчать, що в Шахтарську стався серйозний вибух.

Пропагандисти цинічно заявляють, що на залізничній станції декілька годин була пожежа, де розташовувалося 15 цистерн з паливом начебто для цивільних. Російські ЗМІ за декілька годин змогли побачити "слід" американських систем HIMARS.

Росія зазнає шалених втрат на Донеччині

Окупанти зосередилися на тому, щоб повністю окупувати Донецьку область. Протягом останнього часу Росія не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог намагається захопити місто Бахмут, яке має стратегічне значення. Наразі українські військові контролюють Бахмут, під яким Росія зазнає неймовірних втрат.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що на Бахмутському напряму з російського боку наразі налічується близько 8 тисяч загиблих окупантів.

Станом на 27 жовтня, в Україні вже ліквідовано 69 220 загарбників. Лише за добу 26 жовтня наші воїни знищили 320 загарбників.

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