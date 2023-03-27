Это инопланетяне, – военный эксперт предположил, что произошло с БПЛА в Тульской области

26 марта в Тульской области произошел "хлопок". РосСМИ сначала писали о якобы сдетонировавшем снаряде времен Второй мировой войны. Уже к вечеру российское МО сообщило об "успешной работе" систем ПВО и ликвидации якобы украинского БПЛА "Стриж". Оккупанты в панике и боятся массированной атаки дронов. Впрочем, Украина к этому не имеет отношения.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Александр Коваленко. Отметим, что инцидент произошел за 300 км от украинской границы.

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"Я думаю, что это инопланетяне. У нас нет таких средств, которые могли бы это сделать", – озвучил свою версию военный эксперт.

У россиян проблемы с вооружением

Об этом отмечает Коваленко. При производстве ракет они не соблюдают технический контроль, который может занять от недели до месяца. То есть, если есть некий дефект, его не исправляют.

"И мы очень часто видим, когда их снаряды, ракеты падают на территории России, еще не долетая до Украины. Я не исключаю, что количество инцидентов будет увеличиваться", – предположил спикер.

Александр Коваленко о "хлопке" в России: смотреть видео

Выгодная ситуация для России

Парадокс, но для россиян такая ситуация выгодна, считает военный эксперт. Таким образом, они могут обвинять Украину и оправдывать свою так называемую "СВО". Все, чтобы удовлетворить местных жителей.

Если генетически они – потребители информационного фастфуда, то они и будут его потреблять. Вот так подействует,

– резюмировал он.

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