Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Олександр Коваленко. Зазначимо, що інцидент стався за 300 кілометрів від українського кордону.
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"Я думаю, що це іншопланетяни. У нас немає таких засобів, які могли б це зробити", – озвучив свою версію військовий експерт.
У росіян проблеми з озброєнням
Про це наголошує Коваленко. При виробництві ракет, вони не дотримуються технічного контролю, який може зайняти від тижня до місяця. Тобто, якщо є якийсь дефект, його не виправляють.
"І ми дуже часто бачимо, коли їхні снаряди, ракети падають на територію Росії ще не долітаючи до України. Я не виключаю, що кількість інцидентів буде збільшуватися", – припустив спікер.
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Вигідна ситуація для Росії
Парадокс, але для росіян така ситуація вигідна, вважає військовий експерт. Таким чином вони можуть звинувачувати Україну і виправдовувати свою так звану "СВО". Все, аби задовольнити місцевих жителів.
Якщо генетично вони – споживачі інформаційного фастфуду, то вони й будуть його споживати. Оце так подіє,
– резюмував він.
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