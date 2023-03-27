Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Олександр Коваленко. Зазначимо, що інцидент стався за 300 кілометрів від українського кордону.

Дивіться також "Хлопок" і кільце з чорного диму: над Москвою дивне явище

"Я думаю, що це іншопланетяни. У нас немає таких засобів, які могли б це зробити", – озвучив свою версію військовий експерт.

У росіян проблеми з озброєнням

Про це наголошує Коваленко. При виробництві ракет, вони не дотримуються технічного контролю, який може зайняти від тижня до місяця. Тобто, якщо є якийсь дефект, його не виправляють.

"І ми дуже часто бачимо, коли їхні снаряди, ракети падають на територію Росії ще не долітаючи до України. Я не виключаю, що кількість інцидентів буде збільшуватися", – припустив спікер.

Олександр Коваленко про "бавовну" у Росії: дивитись відео

Вигідна ситуація для Росії

Парадокс, але для росіян така ситуація вигідна, вважає військовий експерт. Таким чином вони можуть звинувачувати Україну і виправдовувати свою так звану "СВО". Все, аби задовольнити місцевих жителів.

Якщо генетично вони – споживачі інформаційного фастфуду, то вони й будуть його споживати. Оце так подіє,

– резюмував він.

"Бавовна" для росіян: останнє