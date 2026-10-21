Во Львове 21 октября ночью раздался сильный взрыв. Это произошло в результате атаки российского реактивного беспилотника.

24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Львова ночью 21 октября?

Воздушную тревогу во Львовской области в некоторых районах, а также в самом Львове, объявили в 03:33 утра 21 октября. По крайней мере один реактивный беспилотник, по информации мониторинговых сообществ и Воздушных сил, в это время залетал в регион.

Жители Львова услышали взрыв около 03:50. После этого объявили об отмене тревоги.

На момент публикации информации о последствиях обстрела Львовской области этой ночью еще не поступало.

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