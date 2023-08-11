Россияне атаковали Reikartz в Запорожье: ООН использовали его как штаб помощи жителям

Оккупанты вечером 10 августа нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг попал в отель Reikartz, недалеко от центра города. Как выяснилось, им часто воспользовались представители ООН.

Они и отреагировали на ракетный террор, осуществленный Россией. В заявлении говорится, что гостиницу Reikartz использовали сотрудники ООН и другие гуманитарные организации, чтобы помогать жителям Запорожья.

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Был центром гуманитарной помощи

Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун поражена атакой на отель в Запорожье.

Я ошеломлена известием, что гостиница, которую часто использовали сотрудники ООН и наши коллеги из неправительственных организаций для поддержки пострадавших от войны, только что попал под российский удар в Запорожье. Это совершенно недопустимо,

– подчеркнула она.

По ее словам, она каждый раз останавливалась в этом отеле, когда посещала Запорожье. А ее команда использовала Reikartz в качестве базы во время неоднократных поездок в город.

Она подчеркнула, что гостиница была базой ООН для работы по эвакуации гражданских жителей комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае 2022 года.

Браун добавила, что количество неизбирательных ударов, в результате которых повреждена гражданская инфраструктура, а также погибли и ранены мирные жители, "достигло невероятных объемов". Она также подчеркнула, что эти удары – нарушение международного гуманитарного права.

Во имя человечности я призываю Россию соблюдать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине,

– подчеркнула она.

Ракетный удар по Запорожью 10 августа: что известно