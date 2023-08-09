Абсолютно военный объект: что это за завод в Москве, на котором произошел взрыв

В России 9 августа снова произошел неприятный инцидент. На Загорском оптико-механическом заводе, расположенном недалеко от Москвы, прогремел мощный взрыв.

Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу, что Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде важная составляющая в цепи производства бронетехники.

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Импортозамещение длилось не долго

На заводе производили оптические прицелы, тепловизоры и головки самонаведения ракет, бинокли, а также приборы ночного видения. Он входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех".

Объект абсолютно военная цель. На нем изготовляли прицелы для танков Т-72 и БМП-3,

– сказал Крамаров.

Бункерному диктатору Владимиру Путину, как отметил военный эксперт, недавно с пафосом доложили, что удалось выполнить импортозамещение в производстве оптических средств.

"Выполнить удалось, но не надолго. Предположим, что туда попал беспилотник, то место попадания было очень удачно выбрано. Вероятно, дрон повредил производственный цех. Надеемся, что завод больше не сможет ничего производить", – подчеркнул военный эксперт.

Важно! Подобный инцидент на заводе произошел 9 июня 2022 года. Тогда там тоже раздался мощный взрыв.

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