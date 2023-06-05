Минус железная дорога оккупантов: в Запорожском облсовете сказали, куда часто прилетает "хлопок"
В последнее время "хлопок" регулярно цветет на территории оккупированной Запорожской области. Он, в частности, повреждает железнодорожное полотно, что затрудняет противнику перебрасывание техники и личного состава.
Об этом 24 Каналу сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. Он подчеркнул, что регулярный "хлопок" доставляет немало трудностей для российских оккупантов.
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"Хлопки" на железной дороге часто мешают оккупантам
Лышенко рассказал, что взрыв, произошедший 3 июня на железной дороге, уже не первый именно на участке между оккупированными Мелитополем и Крымом. В целом, на данном направлении периодически удается повреждать железнодорожное полотно, лишать пути электроснабжения.
Это делается для того, чтобы усложнить доставку,
– подчеркнул депутат Запорожского облсовета.
Но, отметил он, это выигрывает для нас всего несколько дней, после чего российские захватчики возобновляют поставки и продолжает перебрасывать по железной дороге технику и личный состав.
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Почему враг накапливает резервы на Запорожье
Депутат Запорожского облсовета отметил, что ранее оккупанты пытались препятствовать этому. Был период, когда по Запорожью и району было днем по несколько прилетов, даже более 10 в сутки.
Тогда враг обычно наносил удары именно по инфраструктуре, чтобы не допустить создания группировки войск, обеспечения техникой,
– сказал Лышенко.
А "хлопки" на Запорожье – это вполне логично. Потому что снабжение идет несколькими путями через область, порты и железную дорогу. Соответственно, здесь есть определенное скопление техники, живой силы, резервов боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Так что наши воины отрабатывают по ним.
Лышенко добавил, что ранее враг считал, что достаточно безопасно накапливать большое количество запасов в том же Бердянске. Но сейчас туда достает "хлопок", потому это имеет определенные последствия для оккупантов.
Больше о "хлопкках" в Запорожской области: последние новости
- Вечером 25 мая на оккупированных территориях Запорожской области в который раз расцвел "хлопок". Произошло это в Бердянске, который пока контролируют захватчики. Там было "очень громко", после чего вспыхнул пожар и в небе над городом поднялся огромный столб дыма.
- 2 июня "хлопок" снова пришел в Бердянск. Российские захватчики стали жаловаться, что в порту серьезно что-то загорелось. Кроме того, они подтвердили попадание.
- В Запорожском райсовете рассказали, что всю предыдущую неделю наши воины неофициально назвали "неделей хлопка" для оккупантов, так как каждый день к ним что-то прилетало. Он оказался продуктивным, потому что там стало меньше россиян, вооружения и техники.