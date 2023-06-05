Минус железная дорога оккупантов: в Запорожском облсовете сказали, куда часто прилетает "хлопок"

В последнее время "хлопок" регулярно цветет на территории оккупированной Запорожской области. Он, в частности, повреждает железнодорожное полотно, что затрудняет противнику перебрасывание техники и личного состава.

Об этом 24 Каналу сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. Он подчеркнул, что регулярный "хлопок" доставляет немало трудностей для российских оккупантов.

Кстати В Мариуполе прогремел взрыв в районе "Азовстали": туда отправилась колонна "скорых"

"Хлопки" на железной дороге часто мешают оккупантам

Лышенко рассказал, что взрыв, произошедший 3 июня на железной дороге, уже не первый именно на участке между оккупированными Мелитополем и Крымом. В целом, на данном направлении периодически удается повреждать железнодорожное полотно, лишать пути электроснабжения.

Это делается для того, чтобы усложнить доставку,

– подчеркнул депутат Запорожского облсовета.

Но, отметил он, это выигрывает для нас всего несколько дней, после чего российские захватчики возобновляют поставки и продолжает перебрасывать по железной дороге технику и личный состав.

В Запорожской области пылают вражеские склады и тылы: смотрите видео

Почему враг накапливает резервы на Запорожье

Депутат Запорожского облсовета отметил, что ранее оккупанты пытались препятствовать этому. Был период, когда по Запорожью и району было днем по несколько прилетов, даже более 10 в сутки.

Тогда враг обычно наносил удары именно по инфраструктуре, чтобы не допустить создания группировки войск, обеспечения техникой,

– сказал Лышенко.

А "хлопки" на Запорожье – это вполне логично. Потому что снабжение идет несколькими путями через область, порты и железную дорогу. Соответственно, здесь есть определенное скопление техники, живой силы, резервов боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Так что наши воины отрабатывают по ним.

Лышенко добавил, что ранее враг считал, что достаточно безопасно накапливать большое количество запасов в том же Бердянске. Но сейчас туда достает "хлопок", потому это имеет определенные последствия для оккупантов.

Больше о "хлопкках" в Запорожской области: последние новости