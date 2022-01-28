Взрыв в жилом доме в Запорожье: правоохранители возбудили уголовное дело

Утром 28 января в жилом доме в Запорожье прогремел взрыв, погиб человек. Правоохранительные органы открыли по факту трагедии уголовное производство.

Делом занимаются прокуроры Запорожской областной прокуратуры. Производство расследуют по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, что повлекло за собой гибель людей.

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Взрыв повредил 7 квартир

Следователи рассказали, что взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, повреждены 7 квартир. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения.

В результате взрыва погибла пожилая женщина

В результате трагедии погибла пожилая женщина. Еще трое пострадавших получили травмы разной степени тяжести. Из дома пришлось эвакуировать 15 местных жителей.

Пока следователи проводят первоочередные действия, устанавливают обстоятельства и допрашивают свидетелей происшествия.

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Что известно о взрыве в Запорожье: коротко

Около четырех утра 28 января взрыв прогремел в одном из жилых домов в Запорожье.

Трагедию вызвала газовоздушная смесь.

Жителям оказывали помощь спасатели.

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