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      Взрыв на полигоне в Киевской области: детали от военной прокуратур

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      В результате взрыва на полигоне в Киевской области травмированы двое солдат
      В результате взрыва на полигоне в Киевской области травмированы двое солдат / Соцсети

      В военной прокуратуре Центрального региона Украины сообщили, на чем подорвались двое военнослужащих на полигоне в Киевской области. Также здесь уточнили, где они сейчас находятся и к какой части принадлежат.

      Днем 21 февраля на полигоне в Киевской области в результате взрыва неизвестного предмета травмы получили двое военных. Следовательно, их доставили в военный госпиталь и оказали медицинскую помощь.

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      В военной прокуратуре Центрального региона Украины, со своей стороны, сообщили, что это был несанкционированный взрыв гранаты, а само событие произошло во время проведения учений около 15:30 21 февраля.

      В итоге двое солдат срочной службы воинской части А2167 получили телесные повреждения. Их доставили в военный госпиталь в Белой Церкви с осколочными ранениями.

      Сейчас военная прокуратура проводит первоочередные следственные действия. По факту происшествия открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

      На месте работали прокурор военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона, следователь Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, и специалисты взрывотехнической службы Нацполиции Киевской области.

      Это уже не первый случай несанкционированных взрывов, в результате которых ранения получают украинские солдаты. Последний раз подобное случилось в конце декабря 2018 года. Тогда в одной из воинских частей, подчиненных оперативному командованию "Юг", произошел разрыв котла в котельной. В результате один военный получил ожоги и многочисленные травмы. Кроме того, в ноябре в результате детонации артиллерийского снаряда на полигоне в Ровенской области легкое ранение получил военный 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

      Стоит вспомнить и многочисленные взрывы минометов "Молот", которые с 2016 года случались в разных уголках Украины. В прошлом году самыми резонансными были инциденты в 72-й бригаде в конце сентября, когда ранены были трое украинских военнослужащих, и на Ровенском общевойсковом полигоне в июле, когда погибли три воина и еще девять получили ранения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Взрыв Расследования
      Источник: 24 канал
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