Определенная проблема: почему российские дроны стали дольше летать по территории Украины

Россия 26 августа осуществила очередную массированную атаку по Украине. Обстрел был комбинированным, а тревога продолжалась почти 8 часов.

Атака была растянутой во времени, а "Шахеды" на протяжении длительное время кружили по Украине. Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, для этого есть сразу несколько причин.

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Как Россия провела такую долговременную атаку

Дроны фактически летали кругами, а большинство из них удалось сбить. Впоследствии стало известно, что 26 августа Россия выпустила 109 ударных БПЛА, 99 уничтожили Силы обороны.

Из-за того, что враг очень часто менял траекторию, маршруты, высоту – до целей не могли достать мобильные группы из крупнокалиберных пулеметов. Это стало определенной проблемой,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

К тому же важным фактором было количество дронов, которое выпустили по разным городам. Ранее атаки были больше концентрированы на один город. Например, россияне запускали около 70 БПЛА по Киеву и тогда их удавалось сбить быстрее.

Сейчас мы увидели другую ситуацию. Поскольку беспилотники рассредоточили по всей территории – украинским военным было труднее их перехватить. Кроме того, атака совмещалась с ракетным обстрелом. Поэтому комплексы ПВО могли переключаться и отдать предпочтение сбитию ракет.

Баллистические и крылатые ракеты наносят значительно больше вреда. Они летят довольно быстро. Когда в поле зрения ЗРК попадает именно высокоскоростная цель, то соответственно комплекс ориентируется и сбивает именно ее. Потом уже были сбиты "Шахеды",

– пояснил Мусиенко.

Как Украина усиливает ПВО

Наше государство ищет решения для совершенствования противовоздушной обороны, чтобы лучше сбивать и противодействовать российским средствам. Очень хорошо себя зарекомендовали военные вертолеты. Они постоянно работают в воздушном пространстве Украины и усиливают нашу ПВО.

Именно армейская авиация сбивает значительное количество "Шахедов". Кое-что можно решить благодаря самолетам. Например, это мы видим в небе над Одесской областью или над другими регионами. То есть постоянно идет поиск решений для того, чтобы усилить эффективность борьбы с дронами,

– добавил Мусиенко.

Враг тоже изучает, как действуют наши мобильные группы, пытаются выявить их местоположения. Характерным для этой атаки и для предыдущих было уменьшение количества применения ракет "Искандер". Возможно, это связано с тем, что их сбивают чаще.

"Определенный прогресс у нас есть, но когда говорится о массовости, когда "Шахеды" маневрируют, то все может растянуться во времени", – подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований.