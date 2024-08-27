Демонстрация бессилия: почему Путину не выгодно было ударить по Украине 24 августа

Для того, чтобы провести массированную атаку 26 августа Россия более месяца собирала ракеты. За период паузы с 8 июля оккупанты смогли накопить серьезный арсенал, который почти весь использовали по Украине.

Враг запустил 127 ракет и 109 БПЛА, большинство из которых удалось сбить. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что такая массированная атака, к сожалению, была ожидаемой.

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Почему Путин атаковал не 24 августа

Россия – это страна, для которой обязательны так называемые "удары мести". Поэтому обстрел 26 августа могут показать населению как ответ за действия Украины. К тому же Владимир Путин еще раньше говорил, что придумал как отомстить за Курскую область.

Но диктатор забыл, что Украина переживала и более серьезные удары, а Путину больше нечем угрожать

После начала Курской операции глава Кремля провел совещание с Валерием Герасимовым. Его опубликовали на официальном сайте, но без звука. Видимо, из-за того, что Путин там очень плохо выражался, выглядел абсолютно растерянным и бессильным,

– заметил политтехнолог.

Поэтому он не придумал ничего другого, чем провести массированную атаку, убить гражданских, разрушить энергетику. Потом это преподнесут как якобы победу. Более того, ожидалось, что обстрел состоится на День Независимости Украины, но этого не произошло по важной причине.

"Путин не признает Независимости Украины, поэтому удар в этот день стал бы легитимизацией страны. Диктатор постоянно показывает карты, приглашает "историков", которые говорят, что Украины якобы не существует. Но на самом деле именно украинцы положат конец России. Этот процесс уже запущен", – подчеркнул политтехнолог.

Заметим, что атака по Украине унесла жизни 7 человек, 47 украинцев получили ранения. Среди пострадавших 4 детей.