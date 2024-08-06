Ночные взрывы в Хмельницкой области: в ОВА ответили, есть ли повреждения после атаки "Шахедов"

Российская армия с помощью дронов продолжает атаковали украинские города. В частности, под прицелом была Хмельницкая область. Власти рассказали о последствиях обстрела.

Около 01:56 6 августа в регионе слышали взрывы. Утром председатель ОВА Сергей Тюрин констатировал, что противовоздушная оборона Украины ликвидировала три вражеских дрона типа "Шахед" над областью.

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Атака дронов на Хмельницкую область

Чиновник поблагодарил защитников неба, отметив, что не поступала информация о пострадавших или разрушениях.

Сейчас (по состоянию на 08:00 – 24 Канал) информации о повреждениях критической инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не поступало,

– указано в сообщении.

Воздушная тревога в Хмельницкой области прозвучала в 00:52, отбой – около 02:10. Воздушные силы в этом промежутке предупреждали , что российские дроны меняют курс на Хмельницкую область.

В общем, как утверждают защитники неба, захватчики выпустили 16 беспилотников по Украине ночью. Удалось сбить 15 из них. В частности, над Хмельницкой, Киевщиной, Херсонщиной и Николаевщиной.

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Также оккупанты атаковали Киевскую область 4 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 с территории Воронежской области России.

Кроме того, выпустили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря.

Воздушные силы сбили 2 из 2 ракет Х-59, а также 2 из 4 баллистических ракет.