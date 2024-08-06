Близько 01:56 проти 6 серпня в регіоні чули вибухи. Вранці голова ОВА Сергій Тюрін констатував, що протиповітряна оборона України ліквідувала три ворожих дрони типу "Шахед" над областю.

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Атака дронів на Хмельниччину

Посадовець подякував захисникам неба, наголосивши, що не надходила інформація про постраждалих чи руйнування.

Наразі (станом на 08:00 – 24 Канал) інформації щодо пошкоджень критичної інфраструктури та постраждалих серед цивільного населення не надходило,

– вказано в повідомленні.

Зверніть увагу! Повітряна тривога в Хмельницькій області пролунала о 00:52, відбій – близько 02:10. Повітряні сили в цьому проміжку попереджали, що російські дрони змінюють курс на Хмельниччину.

Загалом, як стверджують захисники неба, загарбники випустили 16 безпілотників по Україні вночі. Вдалось збити 15 з них. Зокрема, над Хмельниччиною, Київщиною, Херсонщиною та Миколаївщино.

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Також окупанти атакували Київську область 4 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із території Воронезької області Росії.

Крім того, випустили 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря.

Повітряні сили збили 2 з 2 ракет Х-59, а також 2 з 4 балістичних ракет.