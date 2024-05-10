Праздничный салют в день "победобесия", — Андрющенко раскрыл детали "хлопка" в Мариуполе

Во временно оккупированный Мариуполь вечером 9 мая в "день победы" пришел праздничный "хлопок". Звуки взрывов были слышны почти во всем городе.

На место "прилета" сразу отправились пожарные и кареты скорой помощи. Оккупанты тушили пламя в течение двух часов. Подробнее об инциденте 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Последствия "хлопка"

Сначала оккупанты утверждали, что атака была осуществлена дальнобойной ракетой ATACMS. Однако впоследствии изменили мнение, но точно так и не смогли установить тип вооружения.

В городе упали обломки, им (россиянам – 24 Канал) странным образом удалось найти разгонный механизм или что-то такое. После сказали, что точно не ATACMS, но точно не украинского производства,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

По его словам, поражено местоположение россиян на территории бывшей кондитерской фабрики "Рошен", которая в 2014 году прекратила работу и до сих пор стоит заброшенная.

О том, что там базировались оккупанты мы, знали давно и внимательно наблюдали. Оно очень удобное для российской армии, а также и для нашего поражения, потому что рядом нет никакой жилой застройки. Получить такой салют 9 мая в день "победобесия" просто прекрасно,

– сказал Андрющенко.

На территории завода сразу поехала карета скорой помощи. Оттуда вывезли примерно десяток солдат, но их не повезли в Мариуполь.

Мы же тоже умеем в ИПСО играть, а не только россияне. Вот мы поиграли так, что российские захватчики просто побоялись вести в больницу пострадавших из-за того, что мы будем знать гораздо больше, чем они того хотят,

– добавил советник городского головы Мариуполя.

Мариупольцы вдохновлены этим событием. Это, кстати, подтверждает теорию, что надо бить не только по НПЗ, но и по нашим тылам, чтобы поднимать моральный дух украинцам, в частности тех, которые в оккупации.

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