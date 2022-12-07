Пощечина Путину, – военный эксперт назвал 2 ключевых момента взрывов на аэродромах России
За последние дни стало известно о нескольких случаях "хлопков" на российских аэродромах и других объектах, которые расположены глубоко в тылу врага – на его территории и в сотнях километров от границы с Украиной.
На нескольких из них, а именно на аэродромах "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области, в результате взрывов повреждения получили несколько стратегических бомбардировщиков. Сообщают, что это произошло в результате атаки дронов. Во всей этой истории есть несколько серьезных и важных моментов. О них 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
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По его словам, момент первый и самый серьезный – это удар по ядерной триаде России, который равен личной пощечине Путину, ведь диктатор просто влюблен в эту ядерную триаду.
"Хлопки" бьют не только по аэродромам, но и по репутации
Впрочем, самыми главными в контексте этих взрывов являются колоссальные репутационные потери России и ее военно-промышленного комплекса. Черник подчеркнул, что они по-настоящему невероятные, просто их эффект еще не пришел.
Речь идет о том, что все те страны, которые десятилетиями строили военно-технические отношения с Россией, например, Малайзия, Индонезия, Индия Бразилия и многие другие, теперь сильно задумаются – а что же представляет собой современное российское оружие прежде всего в прикрытии неба? Ведь оказывается, что "знаменитые" российские комплексы С-350, "Тор-М", "Панцирь-С1", С-400, С-500 не справились с каким-нибудь странным беспилотником.
Петр Черник объяснил, что показали взрывы на российских аэродромах: смотрите видео
ВПК России встал на путь деградации
Следовательно, можно утверждать, что военно-промышленная мощь России стала на путь деградации, и она обязательно пройдет его до конца, хоть и не так быстро, как нам бы этого хотелось.
Я процитирую Отто фон Бисмарка, который утверждал, что россияне не настолько сильны, как они хотят, но не настолько слабы, как хотят этого их соседи. Нам еще рано выдыхать и до победы еще далеко,
– подытожил Черник.
Последние новости о взрывах на российских аэродромах
- В ВСУ считают, что после "хлопков" на аэродромах "Дягилево" и "Энгельс" Россия может переместить свою стратегическую авиацию, а ремонт поврежденных самолетов требует много времени.
- Однако, как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, от этого "радостно, но не легче", потому что у России еще много самолетов такого типа.
- Полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что атаковавшие базы оккупантов беспилотники были украинского производства. По его словам, это могли быть БПЛА Ту-141 "Стриж" или ударные дроны, о разработке которых еще раньше сообщали в Укроборонпроме.
- Между тем, издание Financial Times пишет, что многочисленные взрывы на различных военных объектах России, скорее всего, будут продолжаться. В частности, под угрозой может оказаться даже Сибирь.