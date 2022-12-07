Пощечина Путину, – военный эксперт назвал 2 ключевых момента взрывов на аэродромах России

За последние дни стало известно о нескольких случаях "хлопков" на российских аэродромах и других объектах, которые расположены глубоко в тылу врага – на его территории и в сотнях километров от границы с Украиной.

На нескольких из них, а именно на аэродромах "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области, в результате взрывов повреждения получили несколько стратегических бомбардировщиков. Сообщают, что это произошло в результате атаки дронов. Во всей этой истории есть несколько серьезных и важных моментов. О них 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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По его словам, момент первый и самый серьезный – это удар по ядерной триаде России, который равен личной пощечине Путину, ведь диктатор просто влюблен в эту ядерную триаду.

"Хлопки" бьют не только по аэродромам, но и по репутации

Впрочем, самыми главными в контексте этих взрывов являются колоссальные репутационные потери России и ее военно-промышленного комплекса. Черник подчеркнул, что они по-настоящему невероятные, просто их эффект еще не пришел.

Речь идет о том, что все те страны, которые десятилетиями строили военно-технические отношения с Россией, например, Малайзия, Индонезия, Индия Бразилия и многие другие, теперь сильно задумаются – а что же представляет собой современное российское оружие прежде всего в прикрытии неба? Ведь оказывается, что "знаменитые" российские комплексы С-350, "Тор-М", "Панцирь-С1", С-400, С-500 не справились с каким-нибудь странным беспилотником.

Петр Черник объяснил, что показали взрывы на российских аэродромах: смотрите видео

ВПК России встал на путь деградации

Следовательно, можно утверждать, что военно-промышленная мощь России стала на путь деградации, и она обязательно пройдет его до конца, хоть и не так быстро, как нам бы этого хотелось.

Я процитирую Отто фон Бисмарка, который утверждал, что россияне не настолько сильны, как они хотят, но не настолько слабы, как хотят этого их соседи. Нам еще рано выдыхать и до победы еще далеко,

– подытожил Черник.

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