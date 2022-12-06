Карма догоняет, – Арестович о взрывах на аэродромах в России

Крупнейшие российские авиационные базы со стратегическими бомбардировщиками оказались беззащитными. Алексей Арестович убежден, что это связано с использованием комплексов С-300 для ударов по мирным кварталам украинских городов.

Так, россияне используют часть средств ПВО для нанесения ударов по Харькову, Запорожью, Никополю и Херсону, а другую часть сосредоточили на фронте для прикрытия неба от украинской авиации. Об этом советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил во время стрима на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал.

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В то время как наибольшие авиационные базы в глубоком тылу остались без защиты.

Состояние российской авиации

Алексей Арестович заявил, что у России есть также ресурс самолетов, а именно стратегических бомбардировщиков, из которых выпускаются крылатые ракеты по городам Украины. Учитывая санкции, Россия не сможет производить бомбардировщики.

Крупнейшие стратегические объекты типа авиабаз со стратегическими бомбардировщиками, которых Россия не производит, и, наверное, уже никогда не будет производить, то есть это невозобновляемый запас, оказываются беззащитными,

– объясняет Алексей Арестович.

Последствия взрывов

Советник Офиса Президента Алексей Арестович предположил, что взрывы на военных аэродромах России и повреждение самолетов стали причиной уменьшения количества выпущенных ракет по Украине 5 декабря, ведь вместо около 100 ракет, обычно направляемых по Украине, 5 декабря было выпущено около 70.

Не могу сказать точно, но вполне возможно, что именно поэтому 70 ракет было вместо 100, потому что три самолета взлететь не смогли,

– говорит Арестович.

Проблемы для России

Возможность Украины добраться до авиационных баз в глубоком тылу – грандиозная проблема для России, а перебазироваться на другие может оказаться слишком сложной задачей, ведь для этого необходимо переместить не только самолеты, но и хранилища, обслуживающий персонал, контрольно-измерительную аппаратуру и т.д.

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