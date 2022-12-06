Так, росіяни використовують частину засобів ППО для завдання ударів по Харкову, Запоріжжю, Нікополю та Херсону, а іншу частину зосередили на фронт для прикриття неба від української авіації. Про це радник Офісу Президента заявив під час стріму на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал.

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Натомість найбільші авіаційні бази у глибокому тилу залишились без захисту.

Стан російської авіації

Олексій Арестович заявив, що Росія має також і обмежений ресурс літаків, а саме стратегічних бомбардувальників, з яких випускає крилаті ракети на міста України. Враховуючи санкції, Росія не зможе виробляти бомбардувальники.

Найбільші стратегічні об'єкти типу авіабаз зі стратегічними бомбардувальниками, яких Росія не виробляє, і, напевно вже ніколи не буде виробляти, тобто це невідновлювальний запас, виявляються беззахисними,

– пояснює Олексій Арестович.

Наслідки вибухів

Радник Офісу Президента Олексій Арестович припустив, що вибухи на військових аеродромах Росії та пошкодження літаків стали причиною зменшення кількості випущених ракет по Україні 5 грудня, адже замість близько 100 ракет, які Росія зазвичай спрямовує по Україні, 5 грудня було випущено близько 70.

Не можу сказати точно, але цілком можливо, що саме через це 70 ракет було замість 100, бо три літаки злетіти не змогли,

– говорить Арестович.

Проблеми для Росії

Можливість України дістати до авіаційних баз у глибокому тилу – грандіозна проблема для Росії, а перебазуватись на інші може виявитись занадто складним завданням, адже для цього необхідно перемістити не тільки літаки, а й сховища, обслуговий персонал, контрольно-вимірювальну апаратуру тощо.

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