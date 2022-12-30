Не знают уже, на какое расстояние прятать технику - Ступак о "бавовне" в России

После второго за месяц взрыва на российском аэродроме "Энгельс", где была расположена стратегическая авиация, оккупанты решили спрятать свои бомбардировщики подальше от границы с Украиной. Они перебросили часть из них на аэродром "Украинка" в Амурской области.

Такие инциденты деморализуют врага. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак. Россияне понимают, что могут быть новые удары по их технике и не знают, на каком расстояние от украинской границы нужно ее прятать.

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Неудачный расчет

По словам Ступака, когда началась война, на российскую авиабазу в Миллерово в Ростовской области, где базировались российские вертолеты, начали залетать ракеты "Точки У".

Что сделали россияне: взяли большую карту, линейку и начали измерять расстояние от границы до российских авиабаз. И считали, до какого именно аэродрома не сможет долететь оружие, находящееся в арсенале украинской армии, или то, которое потенциально Украине может предоставить НАТО,

– объяснил он.

Эксперт отметил, что россияне нашли такую базу в городе Энгельс – на расстоянии от границы с Украиной около 700 километров. И вдруг что-то патриотически настроенное к Украине прилетело туда. Россияне не понимали, каким образом это что-то залетело:

или с территории России и нанесло удар по аэродрому Энгельс – и это вообще – ужас;

или с территории Украины и обошло все российские средства противовоздушной обороны, которые были вдоль границы, пролетело 700 километров и попало в бомбардировщик.

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Врагу теперь тяжело планировать свои действия

По его словам, оккупанты начали проводить работу над ошибками, выясняя, что это было. Наверное, они эту работу проделали не очень тщательно, отписались руководству, что все улучшили, возможно, усилили противовоздушную оборону и были уверены, что ничего больше не залетит.

И вдруг второй прилет. Снова взлетело неизвестно что, неизвестно где, пролетело 700 километров и попало в эту же базу. По некоторым данным, был поврежден пункт управления аэродромом. Это радиолокационное оборудование, средства связи,

– отметил он.

Ступак считает, что, не понимая, что именно прилетело и нанесло удар, и на какое расстояние оно может залететь в следующий раз, россиянам теперь очень трудно планировать свои следующие действия. Ведь теперь они не могут быть уверены, что их системы защиты могут их обезопасить.

"Если они переместят свою авиацию за Урал, тогда каждый новый взлет самолетов для бомбардировки Украины дает нам большой люфт времени", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что американские и европейские разведки за это время смогут тщательно отслеживать их движение. И мы сможем предусмотреть их потенциальные цели и подготовиться.

"То есть эффект неожиданности полностью нивелируется", – подчеркнул Иван Ступак.

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