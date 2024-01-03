Белгородской ПВО не дают спать: Минобороны оккупантов кичится "сбитыми" ракетами

Ночью в Белгороде раздавались взрывы, а местные власти заявляли об отражении вражеской атаки. Не успела российская ПВО отдохнуть, как утром на город снова "посыпались" ракеты неизвестного происхождения.

Позже оккупанты, как обычно, начали восхвалять работу своей ПВО, которая якобы сбила все цели.

Смотрите также Цинический ответ: как на самом деле Путин относится к взрывам в Белгороде

Сколько ракет прилетело в Белгород

Об "успехах" белгородской противовоздушной обороны рассказали в минобороны страны - агрессорки. Так, по данным ведомства, она уничтожила шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха". Итак, всего речь идет о 12 воздушных целях, которыми обстреляли российскую пограничную область. Традиционно в атаке обвинили ВСУ.

Напомним, что в Белгороде утром тревогу объявляли дважды. Около 04:30 местные жители услышали первые взрывы. Губернатор Гладков заявил, что якобы на подлете в город "было сбито несколько воздушных целей".

Вторая тревога раздалась примерно в 05:40, а власти призвали граждан скрываться в безопасных местах.

Тревожно и громко в Белгороде начало становиться вечером 2 января. Взрывы были настолько мощны, что в автомобилях включились сирены. Впоследствии Гладков отчитывался о якобы сбитие 9 ракет

Силы обороны и безопасности ударили по военным объектам Белгорода