В Белгородской области после падения дрона есть погибшие: там россияне пускали "Шахеды" по Украине
Российская армия ночью 12 октября пускала по Украине "Шахеды" с территории Белгородской области. Однако тогда взрывы также раздавались в самом Белгороде.
Об этом сообщают российские СМИ. В конце концов стало известно, что в результате этой "атаки" погибли среди российских граждан, передает 24 Канал.
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В Белгородской области было громко
В министерстве обороны России заявили, что противовоздушная оборона якобы сбила беспилотный летательный аппарат на подлете в Белгород. Впоследствии эту информацию подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков, заявив, что это был беспилотник самолетного типа.
Он также подчеркнул, что в результате падения обломков произошло возгорание частного дома в Белгородском районе. В сети также появились кадры, где видно, что это здание было совершенно уничтожено и от него почти ничего не осталось.
В Белгородской области обломки беспилотника попали в дом / Фото из российских телеграм-каналов
Кроме того, Гладков также рассказал, что в результате "атаки" пострадали два человека, которых направили в городскую больницу. Впоследствии также стало известно, что под завалами обнаружили тела троих погибших.
Стоит отметить, что в то время, как происходили взрывы, российские захватчики обстреливали "Шахедами" Харьковскую область. Однако пока неизвестно, обломки которого именно беспилотника попали в Белгородской области.
Россияне уже привыкли к постоянным взрывам
- В русский город Курск 5 октября пришла "хлопок" и раздавались несколько мощных взрывов. Российские захватчики говорили, что там тоже работала противовоздушная оборона по враждебным объектам.
- До этого россияне жаловались на атаку критической инфраструктуры в Курской области. В нескольких районах исчезал свет и водоснабжение.
- Взрывы также раздавались в Белгородской области ночью 4 октября. Там СБУ повредила вражеский комплекс ПВО С-400 "Триумф", расположенный возле самого Белгорода.
- В тот же день оккупанты жаловались об атаке воинской части в Брянской области. Однако пропагандисты не отметили, были ли там жертвы или пострадавшие.