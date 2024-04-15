Было два прилета: Андрющенко сказал, куда мог прилететь "хлопок" в Бердянске

Во временно оккупированный Бердянск 15 апреля пожаловал "хлопок". Есть два прилета по предприятию "ЮжГидроМаш". Там базировались российские военные. ПВО врага пыталась работать, но не смогла ничего сбить.

Сейчас эта территория в Бердянске перекрыта. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"В Бердянске есть два прилета. По предприятию "ЮжГидроМаш". Сразу видели темный дым, который поднимался. Сейчас эта территория перекрыта. Там системно и плотно базировались российские военные. Действительно, работала в районе Бердянска ПВО, пыталась что-то сбить. Ничего не сбила", – подчеркнул он.

Последствия прилетов

Петр Андрющенко отметил, что сейчас россияне пытаются уладить последствия двух прилетов и до сих пор не открыли эту территорию. Транспорт до сих пор не курсирует на этой территории.

Прилеты были очень мощные. Сейчас ожидают информацию о ликвидированных оккупантах. Кроме того, на этом предприятии также была размещена вражеская техника.

На этом единственном военно-логистическом российском хабе они просто обнаглели. Не стесняясь, они делают новые, обновили старые склады, не оглядываясь на то, что вдруг может "забавовнить". Они настолько привыкли, что "бавовнит" вглубь России, что нужно немного навести шума там,

– сказал чиновник.

Бердянск расположен очень близко к линии фронта. Это единственный военно-логистический хаб на расстоянии 90 километров от Мариуполя до Бердянска вдоль Азовского моря. С одной стороны, в Бердянске захватчикам гораздо сложнее размещать свои ресурсы, чем в Мариуполе.

"Но Бердянский порт и в прошлом году использовался систематически. Была информация о том, что заходили небольшие судна непосредственно в Бердянский порт, которые завозили боекомплекты. В Мариуполе этого еще нет. Надеюсь, что так мы открыли апрельский сезон "хлопка" на оккупированных территориях, и это упростит сопротивление прежде всего нашим защитникам на линии фронта", – объяснил советник мэра.

Проблемы с ПВО у россиян

Советник городского головы Мариуполя отметил, что противовоздушная оборона россиян, в частности, в Бердянском и Мариупольском районах, имеет определенные проблемы. Это первая линия обороны, которая должна защищать территорию России. Ведь когда украинские бойцы наносят удары по военным объектам на территории страны-агрессора, то первыми над перехватом начинают работать оккупанты, например, в Бердянске.

"Хлопок", который сегодня состоялся, доказывает, что это может пробел противовоздушной обороны, которая закрывает города, находящихся в оккупации. Будем надеяться, что так оно и есть,

– сказал Андрющенко.

Если говорится о нанесении ударов в направлении Таганрога или Ростова-на-Дону, то оккупанты системно поднимают самолеты для перехвата украинских беспилотников.

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