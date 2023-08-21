"Что же это происходит": в Бердянске дважды за день раздавались взрывы в районе военного городка

Взрывы не дают покоя российским захватчикам на оккупированных территориях. В частности, громко было в районе Бердянска на той части Запорожской области, которую пока контролирует враг.

В понедельник, 21 августа, вечером, а вперед тем днем, в районе военного городка оккупантов в Бердянске прогремели взрывы. Об этом написал мэр города Мелитополя, расположенного неподалеку, Иван Федоров около 17:50.

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В течение дня в Бердянске – взрывы

Как отметил городской голова, у захватчиков в целом этот день выдался каким-то неудачным: сначала "хлопок" был днем в Бердянске, а затем – вечером. И самое главное, оба раза в одном и том же месте.

Недобрый день оккупантов Бердянска продолжается недобрым вечером. Что-то неладное происходит у россиян вблизи военного городка. Днем жители слышали взрыв. И вот теперь снова громкий взрыв в том же районе.

В то же время Федоров констатировал, что после первого "инцидента" россияне поспешили успокоить местных пропагандой о якобы уничтожении ракеты, которую до этого сбили с помощью ПВО. Поэтому, по их словам, было громко.

Кроме того, телеграм-каналы публикуют видео, на которых видны последствия этих взрывов. Смотреть на кадры без удовольствия – просто невозможно.

Дым в районе военного городка в оккупированном Бердянске: смотрите видео

ВСУ наступают на Запорожских направлениях

Несомненно, что в обозримой перспективе вся территория нашего государства будет освобождена Вооруженными Силами. В частности, наши защитники активно наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях на Запорожье.

Собственно, как пишут западные аналитики, украинские военные уже прошли через российское минное поле в регионе и вступили в бой с первой линией российской обороны.

Также заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов констатировал, что благодаря обстрелам мостов на Юге со стороны ВСУ удалось усложнить логистику для врага.

Такой "хлопок" является очередным напоминанием российским военным, что спокойно жить на оккупированных территориях им никто не даст.