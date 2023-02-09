В Бердянске было попадание в аэродром: ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов

Во временно оккупированном Бердянске вечером 8 февраля прогремели взрывы. Как выяснилось, ВСУ попали в аэродром и отправили более 100 оккупантов на концерт к Кобзону.

О последствиях взрывов рассказали в Бердянской городской военной администрации. Наши воины нанесли точный удар по аэродрому.

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Какие последствия удара по аэродрому

Точным ударом по аэродрому, наши защитники ликвидировали более сотни оккупантов, подарив им билеты на концерт к Кобзону. Однако это не единственные потери врага по причине атаки.

Кроме ликвидированных захватчиков, в результате попадания пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция врага.

Напомним, что вечером 8 февраля в центре Бердянска прогремела серия взрывов. Хваленая "ПВО" оккупантов не спасла их от атаки, а на месте попадания, то есть на аэродроме, вспыхнул масштабный пожар.

Известно, что взрывы в Бердянске раздавались также 6 февраля. Тогда днем их насчитали сразу три, и все они были громкими. По словам главы Бердянской военной администрации Виктории Галициной, вероятно, дважды сработало российское ПВО. Однако в третий раз врагу не повезло – было попадание в цель.

Потери врага в войне

Вооруженные Силы Украины с первого дня полномасштабного вторжения не только дают мощный отпор врагу, но и наносят ему колоссальные потери. На 9 февраля наши защитники и защитницы успешно ликвидировали и уничтожили: