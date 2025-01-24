Где расположен российский завод "Кремний Эл", который атаковали ВСУ: показываем на карте

В Брянске ночью 24 января раздавались мощные взрывы. Как стало известно впоследствии, беспилотники СБУ и ССО атаковали там завод "Кремний Эл".

Это одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Где именно расположен завод "Кремний Эл", как далеко от границ с Украиной – читайте в материале 24 Канала.

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Где расположен завод "Кремний Эл" на карте

В Генштабе рассказали, что беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими частями Сил обороны ночью 24 января поразили завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске.

Этот завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.

Также предприятие производит детали для "Панциря", ракет "Искандер", для РЛС, РЭБ, БпЛА, а также бортовой электроники боевых самолетов типа "МиГ" и "Су".

В Силах беспилотных систем отметили, что операцию успешно выполнили операторы 14 отдельного полка БпАК СБС.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко подчеркнул, что это была минимум третья атака на предприятие.

Завод "Кремний" приостанавливает работу в Брянске после ряда попаданий этой ночью. Он в топ-2 производителей микроэлектроники для ракет и ПВО в России,

– сообщил он.

Стоит отметить, что расстояние от украинской границы до брянского "Кремний Эл" составляет около 104 километра, если считать от Черниговской области.

Где расположен завод "Кремний Эл": смотрите на карте

К слову, жители Брянска ночью 24 января жаловались на громкие взрывы в городе. Пропагандисты сообщали о попадании по территории завода "Кремний Эл", который поставляет более 90% продукции на нужды оборонно-промышленного комплекса.