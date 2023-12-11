Взрывы были слышны в Киеве: Воздушные силы объявляли ракетную опасность

Через несколько минут после 4 утра 11 декабря в столице Украины горожане услышали взрывы. Почти одновременно с этим объявили воздушную тревогу в Киеве, а через минуту и в области.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности. Однако это произошло, когда серия взрывов уже прозвучала. Информации об источнике звуков и последствиях пока нет.

К теме Россия возобновила ракетные обстрелы с Ту-95: возможны ли регулярные атаки

Мониторинговые паблики предполагают, что это могла быть работа ПВО по ракетам типа "Искандер-М". Потому и было слышно много взрывов в течение какой-то минуты.

Впрочем, из официальных источников мы узнаем, что произошло на самом деле, несколько позже, когда эту информацию проверят и обнародуют.

Атака на Киев 11 декабря: обновленная информация

В 4:40 в КГВА предоставили такую информацию:

Предварительно, в результате работы ПВО по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах.

Мэр Кличко добавил:

В Голосеевском районе обломок ракеты повредил крышу жилого дома. Также есть несколько вызовов медиков в Дарницкий и Шевченковский районы.

А ближе к 5 утра стало известно, что в Дарницком районе произошел пожар в недостроенном здании в результате падения обломка ракеты. Еще один обломок в этом же районе упал на газон, пожаров и повреждений в домах рядом нет.

По информации медиков, один мужчина пострадал, осколочное ранение. Обо всем этом написал мэр города.

Также была информация о задымленности на крыше жилого дома в Голосеевском районе, но не подтвердилась.

Об отбое воздушной тревоги объявили в 05:01.

Обстрелы Киева: последние новости

Ночью 8 декабря, несколько дней назад, россияне запустили ракеты, в частности, в направлении столичного региона Украины.

Несмотря на определенные разрушения инфраструктуры (зданий, транспортных средств, хозяйственных построек и газовых труб), к счастью, среди людей нет пострадавших.

Силы Противовоздушной обороны отработали эффективно – все воздушные цели в Киевской области удалось устранить. В ту ночь всего враг выпустил 19 крылатых ракет X-101 и X-555, из них 14 сбили силы ПВО.

Правоохранители призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и немедленно искать убежище.