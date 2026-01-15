Россия ударила ракетой по порту Черноморска: есть раненый

Российская армия 15 января ударила баллистической ракетой по портовой инфраструктуре Черноморска. В результате атаки есть раненый.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебу и начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

К теме Российский БпЛА попал в иностранный танкер в Черном море: есть раненый

Какие последствия ракетной атаки по Черноморску 15 января?

Алексей Кулеба рассказал, что враг баллистической ракетой атаковал причал Черноморского порта, где находилось гражданское судно под флагом Мальты.

К сожалению, ранен один член экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь,

– отметил вице-премьер.

Глава Минразвития подчеркнул, что судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате удара были повреждены три контейнера и произошла утечка масла. Для локализации последствий устанавливается боновое заграждение.

Последствия атаки по Черноморску 15 января / Фото из телеграм-каналов Алексея Кулебы и Олега Кипера

Кулеба подчеркнул, что это очередной акт российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореплавания.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер, в свою очередь, призвал жителей Одесской области оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и во время ее объявления немедленно направляться в укрытие.