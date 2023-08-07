Нашли наши Storm Shadow, – Минобороны об обильном "хлопке" на мостах в Чонгаре и Геническе

6 августа прогремели взрывы в Чонгаре и Геническе. Собственно под атаку попали мосты в этих населенных пунктах. И на это очень тонко отреагировали в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве посвятили атакам по Чонгарскому и Геническому мосту лаконичный пост. В нем нашлось место и британским ракетам Storm Shadow, и иранским дронам-камикадзе "Шахед".

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Оккупанты нашли Storm Shadow

Прятки. Минувшей ночью десятки российских ракет и "Шахедов" искали на аэродромах украинские самолеты и ракеты Storm Shadow. Но только сегодня в Чонгаре и под Геническом русские наконец-то их нашли,

– говорят в Минобороны.

Собственно, во время массированной ракетной и дроновой атаки оккупанты пытались уничтожить аэродром в Константинове. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, там базируются наши истребители Су-24М. Последние прошли модификации, чтобы под своими крыльями нести ракеты Storm Shadow.

Взрывы на Чонгарском и Геническом мостах: что известно