Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровщины: ранены работники
В результате вражеского обстрела Днепропетровской области были ранены двое работников железной дороги. Также повреждения получили поезд и здание.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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Что известно о последствиях атаки на Днепропетровскую область
Ночью и утром российская армия ударила по Днепропетровской области. Враги били по областному центру баллистическими ракетами и дважды обстреляли Никопольский район. Днем 21 января в областном центре также слышали серию взрывов.
На Днепропетровщине пострадала железнодорожная инфраструктура – подвижной состав и здание Укрзализныци. Двое железнодорожников получили ранения. Один из них госпитализирован, а другому оказали медицинскую помощь на месте.
Обстрел Украины 21 января
В ночь на 21 января россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед". Ударные БпЛА противника пытались ударить по Ровенской области, но силы ПВО сбили вражеские цели. О разрушениях или пострадавших не сообщается.
В Полтавской области в результате ночной атаки сбитый БпЛА упал на дом. Это вызвало пожар. Повреждены жилые и нежилые постройки, автомобили и линии электропередач.