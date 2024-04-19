Зеленский отреагировал на удар по Днепру и области
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на жестокий российский обстрел Днепра. По его словам, Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракет, каждый "Шахед" должны сбиваться.
Президент сообщил, что сейчас в Днепре продолжаются спасательные работы после российского удара. Он также опубликовал кадры последствий обстрела города.
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Несколько этажей обычного жилого дома разрушены, поврежден вокзал. Под ударом на Днепровщине были также Кривой Рог и Синельниково. Всем раненым оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким,
– написал Зеленский.
Последствия российского удара по Днепру / Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Зеленский обратился к партнерам
Президент добавил, что все, кто предоставляет Украине системы ПВО и помогает защищать небо, являются спасителями жизни. По словам Зеленского, поражение российского террора – это потребность не только нашего государства, не только украинцев, а глобальная необходимость.
Глава государства еще раз подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за свой террор, а все вражеские воздушные цели должны сбиваться.
Мир может это гарантировать, партнеры обладают необходимыми возможностями. Это было доказано, в частности, в небе Ближнего Востока, и это должно заработать в небе Европы,
– подчеркнул Зеленский.
Ракетный удар по Днепру: коротко
- Россия утром 19 апреля атаковала Украину со стратегической авиации. Под вражеским ударом оказался в том числе Днепр. В Днепропетровской ОВА отметили, что это была тяжелая ночь и утро, ведь область пережила очередную массированную атаку.
- В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два объекта инфраструктуры. Всего известно о 8 погибших и 29 раненых в городе и области. В Синельниково 6 человек погибли, среди них дети 6 и 8 лет.
- В Днепропетровской ОВА подчеркнули, что часть вражеских целей сбили силы противовоздушной обороны. В частности, только за утро предварительно удалось уничтожить 9 ракет. И еще 2 – ночью.