Зеленский отреагировал на удар по Днепру и области

Владимир Зеленский отреагировал на жестокий российский обстрел Днепра. По его словам, Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракет, каждый "Шахед" должны сбиваться.

Президент сообщил, что сейчас в Днепре продолжаются спасательные работы после российского удара. Он также опубликовал кадры последствий обстрела города.

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Несколько этажей обычного жилого дома разрушены, поврежден вокзал. Под ударом на Днепровщине были также Кривой Рог и Синельниково. Всем раненым оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким,

– написал Зеленский.

Последствия российского удара по Днепру / Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Зеленский обратился к партнерам

Президент добавил, что все, кто предоставляет Украине системы ПВО и помогает защищать небо, являются спасителями жизни. По словам Зеленского, поражение российского террора – это потребность не только нашего государства, не только украинцев, а глобальная необходимость.

Глава государства еще раз подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за свой террор, а все вражеские воздушные цели должны сбиваться.

Мир может это гарантировать, партнеры обладают необходимыми возможностями. Это было доказано, в частности, в небе Ближнего Востока, и это должно заработать в небе Европы,

– подчеркнул Зеленский.

Ракетный удар по Днепру: коротко