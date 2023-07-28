Так стало гораздо лучше: в оккупированном Донецке произошел прилет по зданию "мвс"

Российские захватчики и гауляйтеры заявили о якобы ракетном ударе по Донецку, в результате которого было повреждено так называемый "мвс". Жители временно оккупированного города обнародовали последствия прилета.

В центре временно оккупированного Донецка было шумно 28 июля. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии – Юг Сергей Братчук.

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По словам Братчука, было повреждено здание, в котором российские оккупанты создали так называемое "мвс" псевдореспублики Донбасса. Эту информацию также подтвердил блоггер Сергей Стерненко. По словам активиста, по зданию "мвс" квазиобразования нанесли удар.

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Стоит отметить, что ВСУ не брали на себя ответственность за "хлопок" на временно оккупированной территории Донбасса. Вокруг здания уже перекрыты все дороги. Захватчики заявили о якобы применении HIMARS. По версии россиян, ракета не попала в объект, а упала рядом, в результате чего один человек якобы получил ранения.

Донецкие паблики и вражеские телеграммы-каналы заявили, что в районе этого здания произошел прилет. Соцсетями распространяются фото и видео с места событий. На кадрах можно увидеть, что территория вокруг объекта усеяна обломками. В здании вылетела часть окон. Также обрушились и погнулись навесы. Некоторые припаркованные рядом машины получили повреждения.

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Последствия прилета на оккупированных территориях / Фото из соцсетей

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