Так стало гораздо лучше: в оккупированном Донецке произошел прилет по зданию "мвс"
Источник:Сергей Братчук
Российские захватчики и гауляйтеры заявили о якобы ракетном ударе по Донецку, в результате которого было повреждено так называемый "мвс". Жители временно оккупированного города обнародовали последствия прилета.
В центре временно оккупированного Донецка было шумно 28 июля. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии – Юг Сергей Братчук.
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Подробности взрыва в Донецке
По словам Братчука, было повреждено здание, в котором российские оккупанты создали так называемое "мвс" псевдореспублики Донбасса. Эту информацию также подтвердил блоггер Сергей Стерненко. По словам активиста, по зданию "мвс" квазиобразования нанесли удар.
Очевидцы сняли последствия "хлопка" с транспорта: видео из соцсетей
Так выглядит теперь здание "мвс": видео из соцсетей
Стоит отметить, что ВСУ не брали на себя ответственность за "хлопок" на временно оккупированной территории Донбасса. Вокруг здания уже перекрыты все дороги. Захватчики заявили о якобы применении HIMARS. По версии россиян, ракета не попала в объект, а упала рядом, в результате чего один человек якобы получил ранения.
Донецкие паблики и вражеские телеграммы-каналы заявили, что в районе этого здания произошел прилет. Соцсетями распространяются фото и видео с места событий. На кадрах можно увидеть, что территория вокруг объекта усеяна обломками. В здании вылетела часть окон. Также обрушились и погнулись навесы. Некоторые припаркованные рядом машины получили повреждения.
Еще последствия прилета в Донецке: видео из соцсетей
Последствия прилета на оккупированных территориях / Фото из соцсетей
В районе Донецка часто происходят "хлопки"
- Недавно во временно оккупированном Шахтерске было громко. Там в ночь на 28 июля произошли взрывы на нефтебазе.
- Россияне и коллаборанты снова заявили о "ракетном ударе". Очевидцы же распространили соцсетями кадры с места событий.
- Не так давно вблизи Донецка снова цвел "хлопок". Местные жители увидели вечером 4 апреля огромный столб огненного дыма.